Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:01
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Криминал
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

У боевиков "ДНР" во время учений сгорели двигатели на двух танках - разведка

У боевиков "ДНР" во время учений сгорели двигатели на двух танках - разведка

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Боевики 1 Армейского корпуса "ДНР" начали интенсивнее использовать технику во время учений, пренебрегая правилами эксплуатации, в результате чего было потеряно двигатели на двух танках. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает УНН.

"По сообщению Главного управления разведки, русские офицеры, назначенные во время последней ротации на должности в соединения и частных незаконных вооруженных формирований, пытаются повысить боевые способности подчиненных подразделений. В частности, они обязали местных главарей постоянно увеличивать количество и продолжительность занятий по боевой подготовке в том числе с интенсивным использованием боевых машин, что не позволяет боевиками проводить надлежащий ремонт техники", - сказал Мотузяник.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новогодние премии боевиков отдадут российским военным

По его словам, в течение недели в одной из частей так называемого 1 Армейского корпуса во время занятий сгорели две силовые установки на двух танках и еще несколько из-за нарушения режима эксплуатации требуют серьезного ремонта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинские военные сбили большой русский беспилотник в зоне АТО

"Усиление противником внимания на применении боевых машин свидетельствует о возможной подготовке к наступательным действиям. И в то же время пренебрежение русскими офицерами правил эксплуатации техники свидетельствует о ее пополнении с территории Российской Федерации", - отметил Мотузяник.

Источник: УНН
Теги: ДНР, танки, боевики, разведка
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.