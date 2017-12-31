Закарпатье в этом году посетило почти 2 млн туристов

УЖГОРОД-КИЕВ. 31 декабря. УНН. В течение 2017 года Закарпатья посетили около 2 миллионов туристов из Украины и зарубежья, что является абсолютным рекордом для области. Об этом УНН сообщил председатель Закарпатской ОГА Геннадий Москаль.

"В этом году на Закарпатье побывало около 2 миллионов туристов, что примерно на треть больше, чем в 2016 году. Так что это абсолютный рекорд", - отметил Москаль.

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Новый 2018 года начнется в Закарпатье тремя фестивалями - в январе Ужгород во второй раз будет приветствовать участников гастрономически-колядницкого фестиваля "Василля" и вертепного действа "Христос родился! Всем возвещаем!", а в Мукачево пройдет традиционный фестиваль "Червене вино".

Как ранее сообщал УНН, фестиваль пряников придумали на Закарпатье.