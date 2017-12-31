Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
воскресенье, 31 декабря 2017 17:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Австралия встретила 2018-й год грандиозным шоу фейерверков

Австралия встретила 2018-й год грандиозным шоу фейерверков

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Австралия встретила Новый 2018-й год грандиозным шоу фейерверков, передает УНН.

Традиционно фейерверки запустили вблизи Сиднейского оперного театра.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Новая Зеландия первой встретила Новый год

Напомним, первыми Новый 2018 год в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).

Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.

Источник: УНН
Теги: Новый год, Австралия
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.