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Воскресенье, 31 декабря 2017, 15:55 • Евгений Демьянов
В Афганистане в результате подрыва смертника погибли 15 человек
КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Афганистане в результате подрыва смертника на похоронах погибли 15 человек, 13 получили ранения. Об этом сообщает РИА Новости, передает УНН.
“Число погибших в результате взрыва на похоронах в афганском Джалалабаде возросло до 15, еще 13 получили ранения”, — говорится в сообщении.
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Взрыв произошел на кладбище Мукам Хан. Смертник подорвал себя во время похорон представителя местных властей.
Источник: УНН
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