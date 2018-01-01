Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 05:06
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Общество
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В новогоднюю ночь порядок в Украине будут охранять более 10 тыс. правоохранителей

В новогоднюю ночь порядок в Украине будут охранять более 10 тыс. правоохранителей

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В новогоднюю ночь массовые мероприятия ожидаются в 722 наслених пунктах Украины, порядок в которых будут обеспечивать более 10 тыс. правоохранителей. Об этом сообщает Департамент коммуникации Национальной полиции, передает УНН.

"Ориентировочно участие в мероприятиях примут более 1,6 млн граждан. Публичную безопасность и порядок в новогоднюю ночь будут обеспечивать более 8 тыс. полицейских и 2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии Украины", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Оркестр и пиротехническое шоу: стала известна программа новогодней ночи на Софийской

Так, в Киеве на службу заступили около 1,5 правоохранителей, среди них - взрывотехники и кинологи. Вся информация поступает и обрабатывается в ситуационном центре, в состав которого входят представители всех правоохранительных и силовых ведомств.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Куда пойти в Киеве на новогодне-рождественские праздники

Для того, чтобы граждане могли в безопасности отметить новогодние праздники, личный состав полиции в областях переведен на усиленный вариант несения службы.

Источник: УНН
Теги: Украина, Новый год, правоохранительные органы
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.