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В Александрии тела двух младенцев нашли в морозилке, подозревают мать

В Александрии тела двух младенцев нашли в морозилке, подозревают мать

КРОПИВНИЦКИЙ-КИЕВ. 31 декабря. УНН. Правоохранители обнаружили тела двух новорожденных детей в морозильной камере в частном доме в Кировоградской области. Эту информацию корреспонденту УНН подтвердили в ГУ НП в Кировоградской области.

"Мы подтверждаем факт о том, что 30 декабря в Александрии в больницу была доставлена 34-летняя местная жительница, которая находилась в тяжелом состоянии, вероятно, после родов. Этот факт впоследствии подтвердили медицинские работники. Женщина не смогла объяснить, где новорожденный ребенок. В тот же день полиция провела все необходимые действия в результате которых были обнаружены тела двух новорожденных детей (в морозильной камере - ред.)", - сообщили в полиции.

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Информацию по данному факту внесли в ЕРДР по ст.117 УК (умышленное убийство матерью своего новорожденного ребенка).

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Обстоятельства выясняются.

Источник: УНН
Теги: младенец, Кировоградская область
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