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Япония встретила Новый год

Япония встретила Новый год

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Жители Японии уже встретили Новый 2018-й год, передает УНН.

Напомним, первыми Новый 2018 в мире встретили жители острова Киритимати, которые входят в состав островов Рождества (Республика Кирибати), а также жители города Нукуалофа (столица Королевства Тонга).

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Кроме того, в 14:00 по киевскому времени в Петропавловске-Камчатском жители российского города встретили Новый год.

Источник: УНН
Теги: Япония, Новый год
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