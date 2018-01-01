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В Украине с 1 января начнут действовать европейские требования к продуктам с какао и шоколада

В Украине с 1 января начнут действовать европейские требования к продуктам с какао и шоколада

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2018 года в Украине начнут действовать европейские требования к продуктам с какао и шоколада. Об этом говорится в информации, обнародованной Минагрополитики, передает УНН.

В соответствии с этими требованиями, в черном шоколаде должно быть не менее 35% какао-продуктов, в молочном — не менее 25% какао-продуктов и не менее 14% молочных продуктов. В белом шоколаде должно быть не менее 20% какао-масла и не менее 14% молочных продуктов. В шоколадной конфете с начинкой должно быть не менее 25% шоколада. Если продукт не соответствует указанным требованиям, он не может называться шоколадом.

При этом заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины по вопросам европейской интеграции Ольга Трофимцева заявила, что фактически украинские производители уже выполняют эти требования.

“Почти все производители уже выполняют эти нормы. По крайней мере у Министерства агрополитики последнее время не было нареканий. Если кто-то и не соблюдает эти требования, то это мелкие производители, которых никто не знает и которые еще даже не мечтают об экспорте”, — заявила О.Трофимцева.

Как сообщал УНН, в Минагрополитики заявили, что в этом году экспорт украинского шоколада в ЕС значительно увеличился.

Источник: УНН
Теги: ЕС, продукты питания
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