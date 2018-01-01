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Вертолетчики провели учения на полигоне в районе АТО

Вертолетчики провели учения на полигоне в районе АТО

КИЕВ. 31 декабря. УНН. На одном из полигонов в районе АТО прошли учения вертолетчиков армейской авиации, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-центра АТО.

"В настоящее время, вертолеты армейской авиации в районе АТО выполняют транспортно-эвакуационные задачи: транспортировка раненых, доставка личного состава, переброски грузов и т.д.", - говорится в сообщении.

В пресс-центре отметили, что на одном из полигонов в районе отвода состоялись плановые мероприятия боевой подготовки подразделений армейской авиации Сухопутных войск ВС Украины. Экипажи вертолетов Ми-8МТ и Ми-24 отрабатывали полеты парами и другие учебно-боевые задачи.

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Напомним, предновогодний день в районе проведения АТО прошел без нарушений режима прекращения огня. По состоянию на 18.00 вдоль всей линии разграничения сторон не зафиксировано ни одного обстрела.

Источник: УНН
Теги: АТО, учения, вертолет
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