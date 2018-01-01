КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ниагарский водопад оказался в плену льда. По прогнозам синоптиков, температура в регионе будет сохраняться на уровне ниже 10 градусов мороза и на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Последний раз водопад на границе США и Канады полностью замерзал в январе 2014-го, когда температура опустилась до 19 градусов мороза.

ЧИТАЙТН ТАКЖЕ: NASA показало лавовый водопад на Марсе

Напомним, полярники с единой украинской антарктической станции им.Академика Вернадского записали видео, чтобы поздравить всех с Новым годом.