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Ниагарский водопад оказался в плену льда

Ниагарский водопад оказался в плену льда

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Ниагарский водопад оказался в плену льда. По прогнозам синоптиков, температура в регионе будет сохраняться на уровне ниже 10 градусов мороза и на следующей неделе, передает УНН со ссылкой на ВВС.

Последний раз водопад на границе США и Канады полностью замерзал в январе 2014-го, когда температура опустилась до 19 градусов мороза.

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Напомним, полярники с единой украинской антарктической станции им.Академика Вернадского записали видео, чтобы поздравить всех с Новым годом.

Источник: УНН
Теги: США, погода
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