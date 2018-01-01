В Украине задержали граждан Молдовы и Венгрии, которых разыскивал Интерпол

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Пограничники Сумского и Чопского отрядов по базе данных Интеропола прошедшие сутки задержали разыскиваемых граждан Молдовы и Венгрии, передает УНН со ссылкой на пресс-службу Госпогранслужбы.

Так, вчера в пункте пропуска "Катериновка" сработала база данных в отношении гражданина Молдовы. Мужчину разыскивали правоохранительные органы Германии с целью ареста за кражу.

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А в пункте пропуска "Ужгород" пограничники обнаружили по базе данных Интерпола гражданина Венгрии. Его разыскивали правоохранительные органы Венгрии с целью ареста за подделку документов.

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О выявленных правонарушителях проинформирован дежурный Укрбюро Интерпола в г. Киев. Задержанных передали сотрудникам Национальной полиции.