Очередной новогодний пожар в России: сгорели Дед Мороз и Снегурочка

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Петропавловске-Камчатском загорелись фигуры Деда Мороза и Снегурочки, установленные под главной городской елкой. Об этом сообщает портал kam24, передает УНН.

Огонь уничтожил фигуры сказочных персонажей практически полностью, но пожарным удалось предотвратить возгорание новогоднего дерева.

Отмечено, что, по предварительной информации, причиной инцидента стало короткое замыкание.

Как сообщал УНН, в России, в разгар празднования Нового года в центре города сгорела елка.