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Президент Ирана прокомментировал массовые протесты в стране

Президент Ирана прокомментировал массовые протесты в стране

КИЕВ. 31 декабря. УНН. Президент Ирана Хасан Роухани, комментируя массовые акции в стране, заявил, что иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным. Об этом сообщает “Радио Свобода”, передает УНН.

“Иранцы имеют право на протест, но он должен быть мирным”, — заявил президент Ирана.

Кроме того, он раскритиковал президента США Дональда Трампа за его сообщение в Твиттере о протестах.

“Трамп забыл, что еще несколько месяцев назад называл иранцев “террористами”, — отметил Роухани.

Как сообщал УНН, власти Ирана сообщили об аресте около 200 протестующих в Тегеране.

Напомним, что власти Ирана заблокировали доступ к популярным соцсетям. Пользователи заявили о невозможности пользоваться Instagram и Telegram.

 

Источник: УНН
Теги: протесты, президент
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