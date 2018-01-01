Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 05:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Австралии разбился гидросамолет, по меньшей мере шесть человек погибли

В Австралии разбился гидросамолет, по меньшей мере шесть человек погибли

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Австралии потерпел крушение гидросамолет, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.

“Шесть человек погибли в результате аварии гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что инцидент произошел в 50 км от Сиднея.

Сообщается, что по неподтвержденным сообщениям, среди жертв — 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Великобритании.

Как сообщал УНН, в США в результате крушения самолета погибли четыре человека.

Источник: УНН
Теги: самолет, Австралия, погибшие, крушение
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.