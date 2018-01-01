В Австралии разбился гидросамолет, по меньшей мере шесть человек погибли

КИЕВ. 31 декабря. УНН. В Австралии потерпел крушение гидросамолет, в результате чего по меньшей мере шесть человек погибли, передает УНН со ссылкой на “ВВС Украина”.

“Шесть человек погибли в результате аварии гидросамолета над рекой Хоксбери в Австралии”, — говорится в сообщении.

Отмечено, что инцидент произошел в 50 км от Сиднея.

Сообщается, что по неподтвержденным сообщениям, среди жертв — 11-летний мальчик, пилот и четверо граждан Великобритании.

Как сообщал УНН, в США в результате крушения самолета погибли четыре человека.