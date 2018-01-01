В Киеве мужчина прыгнул с 13 этажа

КИЕВ. 1 января. УНН. В столице на улице Лепсе мужчина совершил суицид, прыгнув из окна 13 этажа. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua, передает УНН.

“Жуткая ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этаже выпал мужчина 1981 г.р.”, — говорится в сообщении.

Указано, что жена пыталась спасти мужа. Она делала искусственное дыхание до прибытия полиции, однако из-за травм мужчина скончался.

На месте работали скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа.

По словам свидетелей, мужчина “пришел домой, попрощался и выпрыгнул”.

Как сообщал УНН, в запорожском аэропорту мужчина пытался совершить суицид.