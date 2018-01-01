Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 05:04
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Экономисты рассказали о последствиях победы "Нафтогаза" в арбитраже
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

В Киеве мужчина прыгнул с 13 этажа

В Киеве мужчина прыгнул с 13 этажа

КИЕВ. 1 января. УНН. В столице на улице Лепсе мужчина совершил суицид, прыгнув из окна 13 этажа. Об этом сообщает сообщество dtp.kiev.ua, передает УНН.

“Жуткая ЧП в Киеве на Лепсе: из окна 13 этаже выпал мужчина 1981 г.р.”, — говорится в сообщении.

Указано, что жена пыталась спасти мужа. Она делала искусственное дыхание до прибытия полиции, однако из-за травм мужчина скончался.

На месте работали скорая помощь, полиция и следственно-оперативная группа.

По словам свидетелей, мужчина “пришел домой, попрощался и выпрыгнул”.

Как сообщал УНН, в запорожском аэропорту мужчина пытался совершить суицид.

Источник: УНН
Теги: Киев, суицид
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.