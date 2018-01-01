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Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины

Ассоциация спортивных журналистов объявила топ-10 спортсменов Украины

КИЕВ. 1 января. УНН. Ассоциация спортивных журналистов Украины подвела итоги прошлого года и обнародовала десять лучших спортсменов страны, сообщает УНН со ссылкой на сайт Ассоциации.

Наиболее многочисленным представительство в десятке оказалось среди боксеров — первую строку занял чемпион мира и лучший спортсмен планетарного первенства-2017 Александр Хижняк, а на третью ступень было избрано чемпиона WВO в полулегком весе Василия Ломаченко.

Между боксерами второе место заняла фехтовальщица Ольга Харлан. На ее счету выиграш на двух этапах Кубка мира и триумф на ЧМ.

Остальные позиции украинских спортсменов в генерации имеют следующий вид:

4 — Элина Свитолина (теннис);
5 — Марлос Ромеро Бонфин (футбол)
6 — Олег Верняев (гимнастика)
7 — Юлия Левченко (легкая атлетика);
8 — Илья Кваша (прыжки в воду)
9 — Юлия Джима (биатлон)
10 — Станислав Горуна (каратэ).

Источник: УНН
Теги: спорт, рейтинги
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