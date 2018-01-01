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Сегодня в Киеве без существенных осадков

Сегодня в Киеве без существенных осадков

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в столице синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

“В Киеве днем ​​без существенных осадков”, — говорится в сообщении.

Дневная температура в столице установится на уровне 4-6 ° тепла.

Как сообщал УНН, сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют.

Источник: УНН
Теги: погода, Киев, прогнозы
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