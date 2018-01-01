Новости: Киев
Понедельник, 1 января 2018, 07:30 • Валентина Мартынюк
Сегодня в Киеве без существенных осадков
КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня в столице синоптики существенных осадков не прогнозируют, передает УНН со ссылкой на Украинский гидрометцентр.
“В Киеве днем без существенных осадков”, — говорится в сообщении.
Дневная температура в столице установится на уровне 4-6 ° тепла.
Как сообщал УНН, сегодня на большей части территории Украины синоптики осадков не прогнозируют.
Источник: УНН
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