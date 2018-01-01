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В Великобритании во время пожара на парковке сгорели 1400 авто

В Великобритании во время пожара на парковке сгорели 1400 авто

КИЕВ. 1 января. УНН. В британском Ливерпуле произошел масштабный пожар на большой многоуровневой парковке, передает УНН со ссылкой на Guardian.

Сообщается, что на рассчитанной на 1,6 тысячи машиномест парковке сгорели около 1400 автомобилей.

"Предварительное расследование показало, что огонь вспыхнул случайно в одной из машин, после чего перекинулся на другие. По нашим данным, все автомобили на парковке были уничтожены", - сообщили в местной полиции.

Как отмечает издание, парковка расположена рядом с развлекательной площадкой Echo Arena, на которой проходила международная выставка лошадей. Из-за пожара заключительное, четвертое шоу пришлось отменить, а животных эвакуировать, а местные жители были вынуждены покинуть свои дома.

Как сообщал УНН, состав с пластиковыми изделиями загорелся под Москвой.

Источник: УНН
Теги: пожар, Великобритания, авто, парковка
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