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Лидер КНДР во время новогоднего обращения пригрозил США

Лидер КНДР во время новогоднего обращения пригрозил США

КИЕВ. 1 января. УНН. Северокорейский лидер Ким Чен Ын во время новогоднего обращения в очередной раз заявил о том, что северокорейские ракеты способны достичь территории США. Об этом сообщает Deutsche Welle, передает УНН.

“Лидер КНДР Ким Чен Ын во время своего новогоднего обращения в ночь на понедельник, 1 января, вновь заявил, что северокорейские ракеты с ядерными боеголовками способны поразить цели на всей территории США”, — сообщает издание.

Также отмечено, что во время речи северокорейский лидер добавил, что “это не пустые угрозы, а реальность”.

Кроме того, глава КНДР отметил, что готов отправить делегацию Северной Кореи на зимние Олимпийские игры, которые стартуют в феврале в южнокорейском Пхенчхане.

Как сообщал УНН, Северная Корея не планирует отказываться от наращивания своего ядерного оружия.

Источник: УНН
Теги: США, КНДР, Ким Чен Ын, угроза
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