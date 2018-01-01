Полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве во время празднования Нового года грубых нарушений порядка не зафиксировано. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киева, передает УНН.

“Полиция Киева позаботилась о вашей безопасности. Во время празднования Нового года грубых нарушений не зафиксировано”, - говорится в сообщении пресс-службы столичной полиции.

Как сообщал УНН, в столице на улице Лепсе мужчина совершил суицид, прыгнув из окна 13 этажа.