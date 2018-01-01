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В Китае заработал запрет на торговлю слоновой костью

В Китае заработал запрет на торговлю слоновой костью

КИЕВ. 1 января. УНН. В Китае вступил в силу запрет на торговлю слоновой костью или товарами из нее, передает УНН со ссылкой на ВВС Украина.

Отмечается, что Китай долго был крупнейшим мировым рынком для слоновой кости. Запрет на торговлю слоновой костью в Китае объявили в конце 2016 года, однако это решение начало действовать в последний день 2017 года.

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Защитники животных считают, что браконьеры убивают около 30 тыс. африканских слонов ежегодно.

Государственные СМИ Китая указывают, что в стране в прошлом году уже зафиксировали падение цен на слоновую кость на 65%. Также в Китае зафиксировали уменьшение количества ввозимой в прошлом году слоновой кости на 80%.

Кроме того сообщается, что 67 официальных фабрик и магазинов по обработке и продаже слоновой кости уже закрылись состоянию на март 2017 года, а еще 105 должны были сделать это до 31 декабря 2017 года.

Источник: УНН
Теги: Китай, слон, запрет
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