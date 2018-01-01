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Свитолина с победы начала теннисный сезон 2018

Свитолина с победы начала теннисный сезон 2018

Элина Свитолина

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КИЕВ. 1 января. УНН. Первая ракетка женского тенниса Украины и шестой номер мирового рейтинга Элина Свитолина преодолела стартовый барьер на турнире WTA Brisbane International, который проходит в Австралии, передает УНН со ссылкой на сайт соревнований.

Посеянная под 3-м номером турнира, Свитолина за полтора часа переиграла испанку Карлу Суарес Наварро - 6:2, 6:4.

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Следующей соперницей Украинский станет 44-я ракетка мира Анна Конюх, которая победила соперницу из Нидерландов - 6:1, 6:2.

Отметим, что призовой фонд турнриу составляет 894,7 тыс. долл.

Как сообщал УНН, первая ракетка Украины харьковчанка Элина Свитолина попала в сотню самых влиятельных людей Украины по версии журнала "Фокус".

Источник: УНН
Теги: теннис
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