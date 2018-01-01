Двухлетняя отсрочка уплаты НДС при импорте оборудования вступила в силу

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января 2018, вступила в силу рассрочка на 24 месяца уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте уникального оборудования для бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

По информации правительства, принятая норма будет действовать до 2020 года и будет вводиться по каждому конкретному производства по заявлению.

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При этом, уточнили в пресс-службе спектр производств, которые могут воспользоваться возможностью отсрочки НДС, довольно широк и распространяется на предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, переработке агросырья и продовольствия.

Как сообщал УНН, в 2018 году изменятся уровне ставок ввозной пошлины Украина на импорт товаров происхождением из ЕС в рамках свободной торговли между Украиной и ЕС, в том числе для автомобилей.