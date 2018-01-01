Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
понедельник, 01 января 2018 17:02
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Экономика
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Двухлетняя отсрочка уплаты НДС при импорте оборудования вступила в силу

Двухлетняя отсрочка уплаты НДС при импорте оборудования вступила в силу

КИЕВ. 1 января. УНН. Сегодня, 1 января 2018, вступила в силу рассрочка на 24 месяца уплаты налога на добавленную стоимость (НДС) при импорте уникального оборудования для бизнеса, передает УНН со ссылкой на сообщение пресс-службы правительства.

По информации правительства, принятая норма будет действовать до 2020 года и будет вводиться по каждому конкретному производства по заявлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Чего ждать украинцам с 1 января: новые тарифы, "минималка", цены

При этом, уточнили в пресс-службе спектр производств, которые могут воспользоваться возможностью отсрочки НДС, довольно широк и распространяется на предприятия машиностроительной, металлургической, легкой промышленности, переработке агросырья и продовольствия.

Как сообщал УНН, в 2018 году изменятся уровне ставок ввозной пошлины Украина на импорт товаров происхождением из ЕС в рамках свободной торговли между Украиной и ЕС, в том числе для автомобилей.

Источник: УНН
Теги: НДС, правительство
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.