Новости: Происшествия
Понедельник, 1 января 2018, 12:55 • Александр Сивачук
За прошедшие сутки в зоне АТО получил ранение один украинский военный
КИЕВ. 1 января. УНН. За прошедшие сутки в зоне проведения АТО получил ранение один украинский военнослужащий. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.
"За прошедшие сутки, вследствие боевых действий ни один украинский военный не погиб. Вместе с тем в результате вражеских обстрелов у Верхнеторецком получил ранение один военнослужащий Вооруженных сил Украины", - рассказал представитель Минобороны.
По словам Мотузяника, раненого бойца оперативно доставили в военный госпиталь и предоставили врачебную помощь.
Как сообщал УНН, за минувшие сутки боевики 7 раз обстреляли позиции ВСУ.
Источник: УНН
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час