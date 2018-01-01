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В Майском восстановлено медобеспечения - Минобороны

В Майском восстановлено медобеспечения - Минобороны

КИЕВ. 1 января. УНН. В селе Майское Донецкой области восстановлено медицинское обеспечение населения. Об этом сказал на брифинге пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент.

"При содействии Вооруженных сил Украины в прифронтовом населенном пункте Майское восстановлено медицинское обеспечение. С недавним восстановлением электроэнергии ожил также и медицинский пункт села", - сказал Мотузяник.

По его словам, офицеры гражданско-военного сотрудничества ВСУ своим транспортом доставляют врачей в Майского по бездорожью. Также, отметил он, для предоставления консультаций и осуществление амбулаторного приема привлекаются врачи благотворительной организации АСАП.

Напомним, Украина полностью восстановила электроснабжение в прифронтовых населенных пунктах Майском и Гладосово.

Источник: УНН
Теги: АТО
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