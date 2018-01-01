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Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

Вступил в силу закон о продлении моратория на продажу сельхозземель

КИЕВ. 1 января. УНН. Вступил в силу закон "О внесении изменений в раздел X" Переходные положения "Земельного кодекса Украины", передает УНН.

Документом продлевается на один год срок действия моратория на продажу или отчуждение другим способом земель сельскохозяйственного назначения.

Отмечается, что до вступления в силу закона об обороте земель сельскохозяйственного назначения, но не ранее 1 января 2019 года, не допускается: купля-продажа земельных участков сельскохозяйственного назначения государственной и коммунальной собственности, кроме изъятия (выкупа) их для общественных нужд.

Как сообщал УНН, Порошенко на год мораторий на продажу сельхозземель.

Источник: УНН
Теги: мораторий
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