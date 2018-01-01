Масштабное ДТП в центре Киева: повреждены 4 автомобиля, разбита остановка

КИЕВ. 1 января. УНН. В центре Киева на улице Льва Толстого произошла масштабная дорожная транспортное происшествие с участием четырех автомобилей, передает корреспондент.

"Молодой человек, без прав на управление, то есть лишен их 23 дня назад за пьянку, ехал на авто KIA Sorento с стороны Льва Толстого по улице Большая Васильковская. Сделал маневр и ударил машину Acura", - сообщили в патрульной полиции.

По его словам, удар спровоцировал еще столкновение с автомобилями Hyundai и Volkswagen, последний снес два дерева и остановку.

В полиции отметили, что пострадал только водитель автомобиля KIA Sorento, его госпитализировали. От прохождения теста на содержание алкоголя при свидетелях и на видеокамеру водитель отказался.

Продолжаются следственные действия.

Как сообщал УНН, в столице на пересечении улиц Короленковской и Ивана Федорова столкнулись легковые автомобили Nissan и Chevrolet.