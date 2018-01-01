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Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
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Почти 2 тыс. правоохранителей задействуют во время акций по случаю дня рождения Бандеры

Почти 2 тыс. правоохранителей задействуют во время акций по случаю дня рождения Бандеры

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине сегодня запланировано 54 массовых мероприятий по случаю по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, правопорядок на которых будут обеспечивать около 2 тыс. правоохранителей. Об этом сообщил первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на сообщение Департамент коммуникации МВД Украины.

По словам С.Ярового, сегодня по всей территории Украины пройдут массовые мероприятия по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры.

"В связи с этим в 20 регионах государства запланировано проведение 54 массовых мероприятий с участием более 8400 человек. Безопасность во время проведения шествия обеспечивать 1,2 тысячи полицейских и 730 военнослужащих Нацгвардии", - сказал он.

Напомним, полиция не зафиксировала грубых нарушений во время празднования Нового года в Киеве.

Источник: УНН
Теги: полиция, Степан Бандера
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