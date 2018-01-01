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Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
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Во Франции за 10 минут до Нового года расстреляли мужчину

Во Франции за 10 минут до Нового года расстреляли мужчину

КИЕВ. 1 января. УНН. В ночь на Новый год во Франции в 15-м округе Марселя расстреляли мужчину из автомата Калашникова. Об этом сообщает 20 Minutes, передает УНН.

Убийство произошло за 10 минут до Нового года, когда 29-летний мужчина выходил из бара и направился к своей машине. Мужчину забрала скорая, но позже стало известно, что он умер.

Прокурор Ксавье Тараба рассказал, что на месте было найдено 29 гильз, поэтому, вероятно, стреляли несколько человек.

В свою очередь издание La Provence сообщает о "примерно 20 гильзах калибра 7.62" и уточняет, что стрелять мог и один мужчина.

Как отмечается, погибший был связан с криминалом.

Как сообщал УНН, неизвестный устроил стрельбу в церкви в Египте.

Источник: УНН
Теги: Франция, стрельба
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