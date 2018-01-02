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Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
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Новости: Политика
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Польша сменила Украину в Совбезе ООН

Польша сменила Украину в Совбезе ООН

КИЕВ. 1 января. УНН. С 1 января 2018 Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности Организации Объединенных Наций от стран Восточной Европы, передает УНН со ссылкой на Польское радио.

Польша стала непостоянным членом Совета Безопасности ООН от стран Восточной Европы вместо Украины в течение двух лет.

Отмечено, что польская сторона будет участвовать в разговорах и решениях относительно важнейших вопросов мировой безопасности, однако реальное влияние ООН на эти дела с каждым годом все более более ограничен.

Кроме Польши, с 1 января в этой группе являются, Кувейт, Перу и Республика Кот-д'Ивуар. Польша является непостоянным членом Совета безопасности ООН в шестой раз.

Как сообщал УНН, Казахстан впервые стал председателем Совбеза ООН.

Источник: УНН
Теги: ООН, Польша, Совбез
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