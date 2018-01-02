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Более 1,3 млн граждан приняли участие в новогодних мероприятиях - МВД

Более 1,3 млн граждан приняли участие в новогодних мероприятиях - МВД

КИЕВ. 1 января. УНН. В Украине приняли участие в новогодних массовых мероприятиях более 1 млн350000 граждан. Об этом сказал первый заместитель министра внутренних дел Украины Сергей Яровой, передает УНН со ссылкой на Департамент коммуникации МВД.

"В ночь с 31 декабря на 1 января во всех регионах государства состоялось более 752 массовых мероприятий. Участие в них приняли более 1,35 млн граждан", - цитирует пресс-служба слова С.Ярового.

По его словам, публичную безопасность и правопорядок обеспечивали около 12 тыс. правоохранителей, из которых 9600 сотрудников полиции и почти 2,4 тысячи военнослужащих Национальной гвардии.

Он также добавил, что в целом праздничные мероприятия прошли без существенных нарушений публичной безопасности и порядка.

С.Яровой также отметил, правоохранители будут работать в усиленном режиме до завершения всех мероприятий.

Как сообщал УНН, почти 2 тыс. правоохранителей задействуют во время акций по случаю дня рождения Бандеры.

Источник: УНН
Теги: МВД, полиция
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