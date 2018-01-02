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Госпогранслужба обустроила в Харьковской области более 140 км границы

Госпогранслужба обустроила в Харьковской области более 140 км границы

КИЕВ. 1 января. УНН. По Харьковской области обустроены на сегодня более 140 км украинско-российской границы. Об этом сказал в эфире программы "Граница государства" на "5 канале" председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал, передает УНН.

"По Харьковской области у нас более 140 км обустроены границы, по Сумском отряда у нас практически перекрыты сейчас все направления сосредоточения основных усилий, где периодически мы видим прорывы возможно нелегальных мигрантов, периодическое перемещение товаров грузов, наркотиков", - сказал он.

По словам П.Цигикала, продолжаются работы по созданию интегрированной системы охраны границы, инженерного обустройства, создания заградительных заборов, валов.

Как сообщал УНН, в последний день 2017 госграницу пересекло почти 180 тыс. человек.

Источник: УНН
Теги: граница, Харьковская область
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