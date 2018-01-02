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В Киеве началась факельное шествие ко дню рождения Бандеры

В Киеве началась факельное шествие ко дню рождения Бандеры

фотогалерея

КИЕВ. 1 января. УНН. В Киеве началась факельное шествие по случаю 109-й годовщины со дня рождения лидера ОУН Степана Бандеры, передает корреспондент. . Об этом сообщает корреспондент УНН с места событий.

Активисты собрались в парке им. Тараса Шевченко, зажгли факелы и двинулись к Майдану Независимости, где должн осостояться вече. Шествие пройдет по ул. Владимирской, через бульвар Тараса Шевченко, Крещатик.

Марш националистов с факелами также пройдут во Львове, Сумах, Харькове, Тернополе, Днепре, Ровно, Херсоне, Кривом Роге и Мелитополе.

Как сообщал УНН, в Украине сегодня запланировано 54 массовых мероприятий по случаю по случаю 109-й годовщины со дня рождения Степана Бандеры, правопорядок на которых будут обеспечивать около 2 тыс. Правоохранителей.

Источник: УНН
Теги: шествие, Степан Бандера
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