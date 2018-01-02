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В РФ перестал существовать резервный фонд

В РФ перестал существовать резервный фонд

КИЕВ. 1 января. УНН. Резервный фонд России с 1 января присоединяется к Фонду национального благосостояния (ФНБ), передает УНН со ссылко на РИА Новости.

Сообщается, что все дополнительные нефтегазовые доходы бюджета, по новым нормам Бюджетного кодекса, теперь будут направляться в ФНБ.

Резервный фонд и Фонд национального благосостояния были созданы в 2008 году в результате разделения Стабилизационного фонда, предназначенного для накопления дополнительных доходов от роста цен на углеводороды.

В случае резкого падения доходов казны Резервный фонд должен был стать источником финансирования дефицита бюджета.

Напомним, 21 декабря 2017 Совет ЕС продлил экономические санкции против конкретных секторов российской экономики до 31 июля 2018 года.

Это решение было принято после доклада президента Франции Эммануэля Макрона и канцлера Германии Ангелы Меркель во время заседания Европейского совета от 14 декабря 2017 о реализации минских соглашений.

В Совете ЕС напомнили, что продолжительность действия санкций связана с выполнением минских соглашений в полном объеме.

 

Источник: УНН
Теги: Россия
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