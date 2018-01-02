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В Калифорнии легализовали употребление марихуаны

В Калифорнии легализовали употребление марихуаны

КИЕВ. 1 января. УНН. От 1 января 2018 старше 21 года люди могут иметь при себе 28 граммов наркотика или выращивать дома до шести кустов растения, передает УНН со ссылкой на ВВС Украины, передает УНН.

Калифорнийцы проголосовали за предложение легализовать марихуану 14 месяцев назад. Голосование состоялось одновременно с президентскими выборами.

Как сообщается, Калифорния стала крупнейшим штатом США, где разрешили употребление марихуаны без медицинских рецептов.

Противники такого шага говорят, что закон может привести к росту числа случаев вождения машины под действием наркотиков, а также распространение употребления травы среди молодежи.

Однако бизнес уже видит перспективы развития отрасли на десятки миллиардов долларов.

Как сообщал УНН, Дания на четыре года легализовала марихуану.

Источник: УНН
Теги: США
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