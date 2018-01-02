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СМИ: три человека задержаны во Франции за нападение на полицейских

СМИ: три человека задержаны во Франции за нападение на полицейских

КИЕВ. 1 января. УНН. Силы правопорядка Франции задержали в новогоднюю ночь трёх хулиганов, которые в составе большой группы совершили нападение на полицейский патруль. Об этом сообщил в понедельник телеканал BFM, информирует УНН.

Инцидент произошел в новогоднюю ночь в городе Шампиньи-сюр-Марн (восточная окраина Парижа). Полицейский патруль в составе двух сотрудников, мужчины и женщины, был вызван для прекращения драки на улице, возникшей рядом с ночным клубом, причиной которой стало прекращение пропуска публики внутрь из-за нехватки мест. На улице вокруг клуба находилось 300-400 человек.

Прибывшие на место происшествия полицейские подверглись нападению более полусотни человек. Машина была перевернута, а правоохранители силой изъяты из нее и избиты.

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Пострадавшим от нападения полицейским удалось вызвать подкрепление. Хулиганы атаковали и их — в результате, сильный ущерб был нанесен двум машинам пожарной службы и машине скорой помощи. Чтобы рассеять толпу, полиция применила светошумовые гранаты и гранаты со слезоточивым газом. Поскольку часть хулиганов проникла в клуб взломав дверь, полиция выгнала оттуда всю публику и отменила запланированный концерт.

Как подчеркнул в связи с этим президент Франции Эмманюэль Макрон в своем микроблоге в Twitter, “виновники этого подлого и преступного линчевания полицейских обязательно будут найдены и наказаны”.

Напомним, в ночь на Новый год во Франции в 15-м округе Марселя расстреляли мужчину из автомата Калашникова.

Источник: УНН
Теги: Франция, нападение, хулиганы
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