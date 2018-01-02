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С территории Сектора Газы запустили ракету по Израилю

С территории Сектора Газы запустили ракету по Израилю

КИЕВ. 1 января. УНН. Израильские военные засекли пуск ракеты по территории страны из Сектора Газа. Об этом говорится в сообщении на Twitter-странице представителя армии обороны Израиля, передает УНН.

“Недавно ракета была выпущена из сектора Газы в сторону Израиля. Удар подтвержден. Сообщения о пострадавших не поступали”, — указано в сообщении.

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Обстрелы израильской территории из Сектора Газа заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями.

Напомним, решение Трампа о статусе Иерусалима вызвало волну протестов в разных странах мира. На территории Палестинской автономии начались массовые акции протеста, которые, в некоторых случаях, приобретали насильственный характер со столкновением с израильскими правоохранителями и военными. По последним данным, четверо палестинцев погибли, еще 800 человек получили ранения. Лига арабских государств назвала решение США таким, что не имеет юридической силы и призвала Америку отказаться от него.

Источник: УНН
Теги: Израиль, сектор Газа
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