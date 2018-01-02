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Новозеландцы построили остров из песка чтобы обойти запрет на употребление алкоголя

Новозеландцы построили остров из песка чтобы обойти запрет на употребление алкоголя

КИЕВ. 2 января. УНН. Жители новозеландского города Коромандел создали остров из песка чтобы обойти запрет на употребление алкоголя в общественных местах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Sydney Morning Herald.

Жители города Коромандел возвели остров из песка в устье реки Тайруа. Они работали во время отлива: построили участок земли и установили на нем стол со скамейкой. Когда вода вернулась накануне Нового года, они забрались на остров и начали употреблять алкоголь.

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В Коромандел действует полный запрет на употребление алкоголя в общественных местах, в том числе на пляжах. Формально местные жители, которые построили остров, все равно нарушили закон, так как находились на территории города. Но другие посетители пляжа отметили, что энтузиасты могли находиться “в нейтральных водах”.

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Местный полицейский шериф добавил, что раньше не слышал о подобном “творческом подходе”, и, если бы сам увидел такой остров, то “присоединился бы к ним”.

Напоминаем, жители Новой Зеландии первыми встретили Новый год.

Источник: УНН
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