Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 января 2018 05:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Неймара в очередной назван лучшим бразильским футболистом в Европе

КИЕВ. 2 января. УНН. 25-летний бомбардир “Пари Сен-Жермен” Неймар победил в борьбе за награду лучшему бразильскому игроку, который выступает в Европе — “Золотая самба”, передает УНН со ссылкой на сайт Sambaffot.

Неймар получил сразу 27,71 процента голосов, что стало первым показателем среди всех участников. Второе место занял обладатель награды по итогам 2016 года полузащитник “Ливерпуля” Филипп Коутиньо (16,64), замкнул тройку лучших защитник мадридского “Реала” Марсело (14,43).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: “Золотой мяч-2017” достался Роналду

Стоит отметить, что победителя выбирали болельщики, футболисты и журналисты.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: По мнению InStat Sport, Месси превзошел Роналду по статистике в 2017 году

Добавим, что Неймар (2014, 2015, 2017) на ряду с Тиаго Сильвой (2011-13 годы) стал рекордсменом по количеству полученных “Золотых самбы” — по три.

Напомним, форвард “Тоттенхэма” Гарри Кейн выиграл гонку среди лучших европейских снайперов 2017, забив три мяча в домашнем матче с “Саутгемптоном” (5:2).

Источник: УНН
Теги: Футбол
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.