Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 января 2018 05:08
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Сегодня нидерландские следователи должны обнародовать фамилии причастных к сбитию МН17 - источник
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

США пока не будут перечислять Пакистану 255 млн долларов США в качестве военной помощи - Fox News

США пока не будут перечислять Пакистану 255 млн долларов США в качестве военной помощи - Fox News

КИЕВ. 2 января. УНН. Администрация президента Дональда Трампа решила придержать 255 миллионов долларов США, которые она обещала выделить Пакистану за поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, передает УНН.

По его словам, “в настоящее время США не планируют перечислять Пакистану 255 млн долларов США, выделение которых было одобрено в рамках иностранной военной помощи еще на 2016 финансовый год”.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Пакистане боевики напали на университет, погибли девять человек

“Президент дал ясно понять, что США ожидают от Пакистана решительных действий в противостоянии террористам на своей территории и действия Пакистана в данном направлении будут определять траекторию развития наших отношений, в том числе предоставление в будущем содействия в обеспечении безопасности”, — отметил представитель СНБ. Администрация Трампа будет внимательно оценивать “уровень сотрудничества со стороны Пакистана”, добавил он.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в понедельник Трамп, будучи недоволен тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем микроблоге-Twitter, что США зря оказывали на протяжении 15-ти лет финансовую помощь Пакистану.

Источник: УНН
Теги: США, Пакистан
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.