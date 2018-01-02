США пока не будут перечислять Пакистану 255 млн долларов США в качестве военной помощи - Fox News

КИЕВ. 2 января. УНН. Администрация президента Дональда Трампа решила придержать 255 миллионов долларов США, которые она обещала выделить Пакистану за поддержку в борьбе с терроризмом. Об этом сообщила в понедельник телекомпания Fox News, ссылаясь на официального представителя Совета национальной безопасности при Белом доме, передает УНН.

По его словам, “в настоящее время США не планируют перечислять Пакистану 255 млн долларов США, выделение которых было одобрено в рамках иностранной военной помощи еще на 2016 финансовый год”.

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“Президент дал ясно понять, что США ожидают от Пакистана решительных действий в противостоянии террористам на своей территории и действия Пакистана в данном направлении будут определять траекторию развития наших отношений, в том числе предоставление в будущем содействия в обеспечении безопасности”, — отметил представитель СНБ. Администрация Трампа будет внимательно оценивать “уровень сотрудничества со стороны Пакистана”, добавил он.

Как ранее сообщало информационное агентство УНН, в понедельник Трамп, будучи недоволен тем, как Исламабад противодействует экстремистским группировкам, высказал мнение в своем микроблоге-Twitter, что США зря оказывали на протяжении 15-ти лет финансовую помощь Пакистану.