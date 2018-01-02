В ответ на ракетный обстрел Израиль поразил лагерь ХАМАС в Секторе Газа

КИЕВ. 2 января. УНН. Израиль нанес во вторник удар по лагерю ХАМАС в секторе Газа в ответ на совершенный в понедельник ракетный обстрел территории еврейского государства, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

“В ответ на запущенную по Израилю в понедельник вечером ракету, самолет ВВС Израиля нанес удар по принадлежащему террористическому движению ХАМАС военного лагеря в южной части сектора Газа”, — говорится в документе. “Армия обороны Израиля считает движение ХАМАС ответственным за все события, происходящие в секторе”, — добавили военные.

В понедельник вечером с территории приморского палестинского анклава была запущена по меньшей мере одна ракета по территории Израиля. О пострадавших сообщений не поступало. Обстрелы еврейского государства из Сектора Газа возобновились вслед за почти трехмесячным перерывом после того, как 6 декабря президент США Дональд Трамп распорядился начать перенос посольства США в стране из Тель-Авива в Иерусалим и признал этот город столицей Израиля.

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Обстрелы израильской территории из Сектора Газы заметно участились после решения США признать Иерусалим столицей Израиля. Ответственность за обстрелы Израиль возлагает на правящее в Секторе Газа исламистское движение ХАМАС, требуя от него обеспечить соблюдение режима прекращения огня всеми палестинскими фракциями. За декабрь по израильской территории было выпущено около 40 ракет, одна из них упала в середине месяца на территорию детского сада в городе Сдерот, вторая разорвалась, причинив ущерб припаркованным автомобилям на одной из улиц этого города, пять были перехвачены ВВС и ПВО еврейского государства, еще одна упала на жилой дом в прилегающих к сектору Газа районах. О жертвах в результате всех этих обстрелов сообщений не поступало. Армия обороны Израиля поразила в ответ около 40 военных постов и объектов ХАМАС в секторе Газа, в результате чего погибли по меньшей мере двое палестинцев, около 30 получили ранения.