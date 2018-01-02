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В деле Ноздровской утвердили оперативную группу

В деле Ноздровской утвердили оперативную группу

КИЕВ. 2 января. УНН. В деле о гибели правозащитницы Ирины Ноздровской утверждена оперативная группа. Об этом заявил начальник управления полиции Киевской области Дмитрий Ценов, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МВД Украины.

По его словам, оперативники предварительно исследовали место преступления и направили тело погибшей на судебно-медицинскую экспертизу.

Сейчас на месте происшествия следственная группа проводит дополнительные мероприятия и следственные действия.

Начальник управления полиции Киевской области отметил, что потерпевшая не обращалась в правоохранительные органы с сообщениями о том, что ей угрожают.

Сегодня, 2 января, под стенами ГУ полиции на улице Владимирской в столице собралась группа активистов. Дмитрий Ценов предложил им создать инициативную группу, у которой будет возможность ознакомиться с ходом следствия.

Источник: УНН
Теги: убийство, полиция
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