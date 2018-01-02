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Иностранца-"минера" ​​железнодорожного вокзала Киева осудили на три года тюрьмы

Иностранца-"минера" ​​железнодорожного вокзала Киева осудили на три года тюрьмы

КИЕВ. 2 января. УНН. С участием прокурора Киевской местной прокуратуры объявлен обвинительный приговор 27-летнему гражданину Республики Молдова, который сделал ложное сообщение о минировании Центрального железнодорожного вокзала в столице. Об этом сообщила Прокуратура города Киева в сети Facebook, передает УНН.

"В начале июля 2017 года в дежурную часть отдела полиции на станции Киев-Пассажирский поступило сообщение о подготовке взрыва на столичном железнодорожном вокзале. Работники взрывотехнической и кинологической служб никаких взрывных устройств или взрывоопасных веществ не обнаружили. По результатам проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий "минера" удалось идентифицировать и задержать. Выяснилось, что ложное сообщение злоумышленник сделал из хулиганских побуждений", - говорится в сообщении.

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В прокуратуре добавили, что приговором Соломенского районного суда г.Киева мужчину признали виновным по ч. 1 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан) и его приговорили к реальному наказанию в виде 3 лет лишения свободы.

Напомним, 6 декабря, здание на улице Крещатик 6 в центре Киева, где в частности расположено информационное агентство Украинские национальные новости (УНН), заминировали.

Источник: УНН
Теги: минирование, полиция, вокзал, железная дорога, киев
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