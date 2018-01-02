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Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства

Климкин назвал убийство Ноздровской вызовом для государства

КИЕВ. 2 января. УНН. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин считает, что убийство юриста Ирины Ноздровской является вызовом для государства и тестом для общества в вопросе защиты женщин-активисток. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.

"Словом года во многих словарях стал феминизм. У нас стало лучше с женскими конгрессами, но не с домашним насилием и ролью женщин в политике. Убийство И.Ноздровской - вызов для государства и тест для общества на способность защитить женщин-активисток, справедливость вообще и способность ее обеспечить", - написал глава МИД.

Напомним, 1 января около села Демидов Вышгородского района Киевской области был обнаружен труп пропавшей накануне юристки Ирины Ноздровской. Обнаженное тело женщины обнаружили около полудня.

Источник: УНН
Теги: МИД, убийство, Климкин
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