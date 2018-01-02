На Львовщине в ДТП с фурой пострадали семь человек

ЛЬВОВ-КИЕВ. 2 января. УНН. Во Львовской области в результате столкновения фуры и легковушки пострадали семь человек. Об этом сообщили в департаменте гражданской защиты ЛОГА, передает корреспондент УНН.

Так, 1 ребенок января в 09.26 в г.Стрый на ул.Объездная водитель фуры Volvo, 1994 года рождения, житель с.Заречье Закарпатской области совершил столкновение с автомобилем Volkswagen Transporter под управлением водителя 1992 года рождения, жителя г. Борислав.

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В результате ДТП водитель Volkswagen Transporter и шесть пассажиров микроавтобуса получили травмы средней степени тяжести и госпитализированы в Стрыйскую ЦРБ, а именно:

1997 года рождения, житель г. Борислав.;

1995 года рождения, житель г. Борислав.;

1980 года, житель. Львова;

2001 года рождения, жительница с. Уличное Дрогобычского района (ребенок);

1974 года, житель. Городка Львовской области;

1993 года рождения, житель г.. Львов.

Водитель автомобиля Volvo и один пассажир после обследования и оказания медицинской помощи были отпущены на амбулаторное лечение.

Причины происшествия выясняются.