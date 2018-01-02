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Закарпатье предупредили о гололедице и значительной лавинной опасности

Закарпатье предупредили о гололедице и значительной лавинной опасности

УЖГОРОД-КИЕВ. 2 января. УНН. В течение следующих двух суток, 3-4 января, на в горной части Закарпатья ожидается гололедица и туманы с видимостью 200-500 метров. В связи с ухудшением погодных условий в области объявили штормовое предупреждение, сообщает УНН со ссылкой на данные Закарпатского областного центра по гидрометеорологии.

Кроме того 2-3 января на высокогорье Закарпатской области в связи со снегопадами ожидается значительное снеголавинная опасность (III уровень).

Еще вчера в области содержалась умеренная снеголавинная опасность (II уровень).

Напомним, в конце 2017 синоптики на Закарпатье зафиксировали снижение уровня лавинной опасности - с ІІІ (значительного) ко II (умеренного) уровню.

Источник: УНН
Теги: Закарпатье
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