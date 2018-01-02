Пьяный боевик "ДНР" взорвал четырех "коллег"

КИЕВ. 2 января. УНН. Боевик "ДНР", находясь в состоянии алкогольного опьянения подорвал гранатой 4 своих "коллег" и ранил еще двоих. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"По информации Главного управления разведки, несмотря на усилия российско-оккупационного командования количество преступлений в рядах боевиков 1 и 2 АК возросло.

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В частности, 31 декабря 2017 года в одной из частей 1 Армейского корпуса во время ссоры между офицерами и их подчиненными один из военнослужащих, находясь в состоянии алкогольного опьянения, применил ручную гранату, в результате чего четверо боевиков погибло - из них один офицер, и еще двое получили ранения", - сказал Мотузяник.