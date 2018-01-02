Сестры Киченок пробились в четвертьфинал теннисного турнира в Брисбене

КИЕВ. 2 января. УНН. Украинская теннисистка Надежда Киченок вслед за своей сестрой Людмилой успешно стартовала в соревнованиях в парном разряде на турнире WTA Premier "Brisbane international", что происходит в Австралие, сообщает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.

В матче первого раунда украинская-австралийский дуэт в составе Надежды Киченок и Анастасии Родионовой за 1:00 32 минуты обыграл тайваньско-словенский пару Чжань/Среботник - 3:6,7: 6 (2) 10:6.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Свитолина с победы начала теннисный сезон 2018

Следующими соперницами Киченок с Родионовой станут лидеры посева - Тайваньская-чешский пара Чжань/Сестино-Главачкова.

Добавим, что ранее Людмила Киченок в дуэте с японкой Макото Ниномия выбили из соревнований пару Севастову/Кырстя - 6:1, 6:2.