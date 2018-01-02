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Боевики "ЛНР" избили гражданских за использование пиротехники

Боевики "ЛНР" избили гражданских за использование пиротехники

КИЕВ. 2 января. УНН. Боевики "ЛНР" избили группу гражданских лиц за использование ими пиротехники на Новый год. Об этом сегодня на брифинге в Киеве сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник, передает корреспондент УНН.

"1 января этого года в Луганске военнослужащие 2-го Армейского корпуса, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, избили гражданских лиц, которые якобы нарушали правила пользования пиротехническими средствами вблизи расположения части", - сказал А.Мотузяник.

Как сообщал УНН, 31 декабря 2017 года боевик "1 АК" "ДНР" в состоянии опьянения подорвал гранату, в результате чего погибли 4 его коллег, 2 получили ранения. Еще трое погибли в результате взрыва газового баллона.

Источник: УНН
Теги: ЛНР, АТО, Донбасс
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