Регистрация | Вход |
USD: 28,07 0,0000  EUR: 33,50 0,0000 
Об агентстве RSS
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Осведомленность граждан объединяет страну
вторник, 02 января 2018 17:14
Получить тестовый доступ
Эксклюзивные новости
Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО
Россияне отпустили задержанного перед Новым годом бойца АТО
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Киев
Вернуться к списку RSS Архив
Версия для печати

Мужчина в Киеве поджег квартиру, чтобы скрыть убийство

Мужчина в Киеве поджег квартиру, чтобы скрыть убийство

фотогалерея

КИЕВ. 2 января. УНН. В Киеве после пожара на улице Потапова в квартире обнаружили тело мужчины с травмами головы. Об этом сообщает пресс-центр столичной полиции, передает УНН.

При осмотре места происшествия оперативники обнаружили тело мужчины с многочисленными травмами на лице. Правоохранители опросили соседей и сестру потерпевшего. Они сообщили, что мужчина проживал сам, нигде не работал, а накануне вместе с неизвестным употреблял спиртные напитки.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили лицо, причастное к совершению преступления. Это - 34-летний уроженец Луганской области, ранее судимый за нанесение легких телесных повреждений.

Мужчина сообщил, что во время употребления алкогольных напитков у них возник конфликт, переросший в драку, и он несколько раз ударил товарища. Владелец квартиры упал на шкаф и потерял сознание. Увидев, что он не подает признаков жизни, злоумышленник решил скрыть следы преступления и поджег квартиру, сообщили правоохранители.

Следственным отделом Святошинского управления полиции начато уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (Умышленное убийство) Уголовного кодекса Украины.

Суд избрал мужчине меру пресечения - домашний арест.

Ему грозит до 15 лет лишения свободы.

Напомним, в Александрии тела двух младенцев нашли в морозилке, подозревают мать.

Источник: УНН
Теги: пожар, убийство, Киев
Вернуться к списку
Подписывайтесь на наш Telegram-канал аудиновостей и слушайте новости УНН каждый час
Подписаться
загрузка...
Погода, Новости, загрузка...
Политика | Экономика | Киев | Криминал | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 Разработка сайта: Argentum IT Lab.